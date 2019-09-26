Им надо не только вернуться домой, но и уцелеть...

Сотни пернатых спортсменов со всего мира стали участниками Голубедрома 2019. Соревнование считается официальным чемпионатом мира по спортивному голубеводству. Каждый год оно проводится в нескольких километрах от Киржача.Голубиная элита. В единственном в России голубедроме под Киржачом живет около тысячи пернатых спортсменов. Здесь молодых голубей из Ирака, Европы и даже Африки готовят к мировому первенству. В этом году спортивный сезон уже закрыт.Александр Рябышев, руководитель голубедрома: "Голубей сюда сдают в маленьком возрасте, где-то в районе 35-45 дней. Мы здесь за ними ухаживаем, проводим ряд определенных мероприятий, ветеринарное обслуживание, кормление, уход и конечно же тренировки."Первые соревнования спортивных голубей прошли в Бельгии еще в начале 19 века. Сейчас - это очень редкая спортивная дисциплина. Сюда, в деревню Храпки, раз в год, в августе, слетаются самые выдающие пернатые спортсмены и их владельцы.Чтобы пустить голубя на дальнее расстояние, его долго готовят. Тренируются голуби почти каждый день, даже в нелетную погоду. Задача - из любой точки долететь до дома. Тренировки начинаются с пяти километров и постепенно увеличиваются до первой соревновательной дистанции в 145 км. Финальная гонка по маршруту Тамбов - Киржач составила внушительные 440 километров. Спортивные голуби особой красотой не отличаются, на улице их и не отличишь от обычных. Но в выносливости, скорости и смекалке им нет равных. Им не только надо вернуться домой, но и уцелеть.Александр Сыпченко, корреспондент: "На киржачском голубедроме собраны самые быстрые и сильные птицы со всего мира, каждый голубь оснащен уникальным электронным кольцом, это нужно для фиксации результатов соревнований, птица попадает на специальную антенну, информация считывается и передается на сервер."Затем все результаты подсчитываются и определяется лидер. В этом году в голубином мундиале победил Виктор Миронов из России. Его голубь преодолел финальную дистанцию менее чем за 7 часов. Призовой фонд соревнований составил внушительные 20 тысяч евро и был полностью разыгран, особо азартные даже делали ставки на своего пернатого фаворита. Голубедром 2019 проходил под эгидой Международной Федерации Спортивного Голубеводства FCI и Межрегионального Союза Российских Спортсменов-голубеводов и имел международный статус.Владимир Самоделов, президент МОО "Союз российских спортсменов -голубеводов": "Конечно наша задача, союза, в частности моя - это популяризация голубиного спорта, увеличение и привлечение больше спортсменов-голубеводов к этой работе."Модератор соревнований от FCI Атилла Пето отметил высокий уровень организации турнира. Он уверен, что киржачский голубедром уже к следующим стартам станет еще известнее, а количество и география участников увеличится.Аттила Пето, представитель FCI "Racing Pegeons Grandprix": "Произведены еще большие изменения к лучшему, то есть на сегодняшний день голубедром полностью соответствует всем международным нормам, так же он хотел бы отметить насколько в хороших условиях содержаться голуби. Это в отношении вентиляции, условий содержания, и также состояние здоровья голубей."Несмотря на отличное зрение и координацию в пространстве, в этом году только треть крылатых участников соревнований добралась до финиша. Кто-то сбился с пути, кому-то просто не хватило сил, а кто-то, может, встретил свою голубку. Иногда спортивные голуби прибиваются к уличным птицам. Но опытные заводчики утверждают: рано или поздно голубь возвращается домой. Кстати, дом для голубя - это то место, из которого он вылетел первый раз.Александр Сыпченко, Александр Парфенов. "Вести Владимир" при содействии Киржач ТВ.