Когда пожилая женщина подошла к подъезду своего дома, расположенного на Братской улице, к ней со спины подошел неизвестный мужчина, вырвал из рук пакет, в котором находились продукты питания, и скрылся...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 85-летняя женщина с заявлением о грабеже. Полицейские установили, что пенсионерка возвращалась домой с покупками из продуктового магазина. Когда пожилая женщина подошла к подъезду своего дома, расположенного на Братской улице, к ней со спины подошел неизвестный мужчина, вырвал из рук пакет, в котором находились продукты питания, и скрылся. Сумма ущерба составила 429 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 32-летний ранее судимый москвич.Дознанием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73