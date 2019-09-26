Начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко вручил актеру Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве...
В конференц-зале ГУ МВД России по г. Москве состоялся показ художественного фильма «Балканский рубеж», который повествует о событиях 20-летней давности, произошедших в Сербии. Исполнитель главной роли Антон Пампушный рассказал сотрудникам столичной полиции о процессе съемок кинокартины и ответил на вопросы аудитории.
«Все будет даже лучше, чем мы можем предположить», - поделился российский актер своей жизненной позицией. Также Антон Пампушный поведал присутствующим о том, что для съемок этого фильма съемочной группе понадобилось 7 лет производства и 1 год съемок, которые проходили в двух странах при участии 1000 актеров. Кроме того, он рассказал о своих впечатлениях и воспоминаниях во время работы над предыдущими картинами.
В заключение мероприятия начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко вручил актеру Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве