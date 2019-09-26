Начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко вручил актеру Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве...

В конференц-зале ГУ МВД России по г. Москве состоялся показ художественного фильма «Балканский рубеж», который повествует о событиях 20-летней давности, произошедших в Сербии. Исполнитель главной роли Антон Пампушный рассказал сотрудникам столичной полиции о процессе съемок кинокартины и ответил на вопросы аудитории.«Все будет даже лучше, чем мы можем предположить», - поделился российский актер своей жизненной позицией. Также Антон Пампушный поведал присутствующим о том, что для съемок этого фильма съемочной группе понадобилось 7 лет производства и 1 год съемок, которые проходили в двух странах при участии 1000 актеров. Кроме того, он рассказал о своих впечатлениях и воспоминаниях во время работы над предыдущими картинами.В заключение мероприятия начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко вручил актеру Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве