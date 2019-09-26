Ведущая, ставшая в свое время знаменитой благодаря скандальному шоу Секс с Анфисой Чеховой, получила новый телепроект. Звезда поделилась этой радостной новостью с поклонниками в соцсети.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-09-2019-anfisa-chexova-poxvastalas-novym-teleproektom.html" target="_blank">Анфиса Чехова похвасталась новым телепроектом</a> - Ведущая, ставшая в свое время знаменитой благодаря скандальному шоу Секс с Анфисой Чеховой, получила новый телепроект. Звезда поделилась этой радостной новостью с поклонниками в соцсети.
[url=https://33live.ru/novosti/26-09-2019-anfisa-chexova-poxvastalas-novym-teleproektom.html]Анфиса Чехова похвасталась новым телепроектом[/url] - Ведущая, ставшая в свое время знаменитой благодаря скандальному шоу Секс с Анфисой Чеховой, получила новый телепроект. Звезда поделилась этой радостной новостью с поклонниками в соцсети.