Ведущая, ставшая в свое время знаменитой благодаря скандальному шоу Секс с Анфисой Чеховой, получила новый телепроект. Звезда поделилась этой радостной новостью с поклонниками в соцсети.

Ведущая, ставшая в свое время знаменитой благодаря скандальному шоу "Секс с Анфисой Чеховой", получила новый телепроект. Звезда поделилась этой радостной новостью с поклонниками в соцсети.Материал дополняется