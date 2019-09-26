В Москве на Новоясеневском проспекте банда рейдеров выживает из квартиры 80-летнюю пенсионерку. Сначала черные риэлтеры мошенническим путем заполучили долю жилплощади, а теперь угрожают расправой.

В Москве на Новоясеневском проспекте банда рейдеров выживает из квартиры 80-летнюю пенсионерку. Сначала черные риэлтеры мошенническим путем заполучили долю жилплощади, а теперь угрожают расправой."Квартиру 196 захватили черные риэлтеры!"Плакат на балконе дома на Новоясеневском проспекте — как последний жест отчаяния."Они сломали замки, один из них меня как оттолкнул изо всех сил, я даже об дверь стукнулась и влетели сюда!", — рассказала Лидия Молодцова, пострадавшая."Разгромили полностью ванную, вынесли раковину!" — рассказала Юлия Фридкина, племянница Лидии Молодцовой.Двери квартиры 80-летней Лидии Молодцовой профессиональные соседи взломали на глазах у полиции. Произошло это вскоре после смерти сына пенсионерки. Его доля жилплощади была продана наследницей, внучкой Молодцовой некоей Ирине Мартыновой. по классической рейдерской схеме."Одну вторую часть она дарит ей, а через 9 дней она три восьмых заключает договор купли-продажи!" – делится эмоциями Молодцова."Мошенники, назовем их так, очень часто используют договор дарения доли, чтобы обойти преимущественное право покупки. Он должен уведомить других собственников, если он дарит. Он просто идет и дарит её", — поясни Роман Максимович, адвокат.Руководила погромщиками, по словам пенсионерки, риэлтор Зинаида Пруцакова, она же Музыкина."Мартынова и Пруцакова сюда приезжают, устраивают скандалы, угрожают, что меня отдадут в психушку, требуют, чтобы я свою долю продала им за бесценок — за 350 тысяч", — волнуется Молодцова."Мартынова — скупщица долей, ей принадлежат 5-6 долей в Москве. — Откуда это известно? — Из выписок ЕГРН", — подчеркнула Фридкина.Вот Мартынова с подельником проникают в квартиру. Первым делом отключают видеокамеру, чтобы не оставлять улик.Эта же бригада, похоже, засветилась и на других столичных адресах. Так. аналогичным образом была вскрыта и захвачена квартира Светланы, долю которой продала её дочь."Влетели три незнакомых мне человека, двое мужчин и женщина, стали обзывать меня, выкручивать руки", — рассказала Светлана Светина-Улитина."Веник дай! Дай Веник! — У меня нет веников. — А ты что, как свинья живешь, в грязи? — Здесь моя жилплощадь! Ваши — шесть метров!" – из любительской видеосъемки.Этот агрессивный мужчина, который ухитрился прописаться в квартире Светланы, оказался мужем риэлтора Пруцаковой-Музыкиной, Александром."Миллион семьсот они потребовали", — отметила Светлана.Согласно расследованию портала "Правда Гомеля", риэлтор Зинаида Музыкина была приговорена в Белоруссии к 9 годам лишения свободы именно за мошенничество с недвижимостью: "Музыкина путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом и приобрела право на имущество граждан на общую сумму 107 545 090 рублей"."Алло? Это Зинаида? — Да. — Мы хотели бы получить информацию по поводу квартир на Новоясеневском и на генерала Тюленева".Собеседница бросила трубку.И Светлана Светина-Улитина и Лидия Молодцова написали в полицию и прокуратуру десятки жалоб на самоуправство, мошенничество и вымогательство риелторов-гастролеров. Никакого результата. Лишь отказы в возбуждении уголовных дел.