Встреча в Магнитогорске между местным Металлургом и астанинским Барысом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили со счетом 1:3, проиграв восьмой матч в сезоне.

Встреча в Магнитогорске между местным "Металлургом" и астанинским "Барысом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили со счетом 1:3, проиграв восьмой матч в сезоне.В составе победителей шайбы забросили Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко. У "металлургов" единственная шайба оказалась на счету Павла Дорофеева.Отметим, что хоккеист "Магнитки" Сергей Мозякин провел 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, став рекордсменом по этому показателю.В другой встрече дня казанский "Ак Барс" разгромил в гостях челябинский "Трактор" со счетом 6:0.