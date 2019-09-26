Телеведущий Михаил Борисов появился в студии Бориса
Корчевникова. В программе Судьба человека на телеканале Россия 1 шоумен
рассказал о третьей гражданской жене Анне Марковой.
Телеведущий Михаил Борисов появился в студии Бориса
Корчевникова. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" шоумен
рассказал о третьей гражданской жене Анне Марковой.
Борисов не стал скрывать, что возлюбленная была ровесницей
его дочери Марии. Михаил и Анна
познакомились, когда девушка еще училась в институте.
"Да. Мы были вместе 10 лет. Я все старше, а жены все моложе",
– герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Судьба человека".
Годы, прожитые с Марковой, Борисов называет прекрасными. Телеведущий
рад, что после расставания с ним у Анны сложилась личная жизнь.
"Я очень рад за Анечку. Она – молодец. Аня актриса театра
Ермоловой. Она прекрасная мама. У нее чудесные дети. Я присматриваю за ними.
Две девочки, мальчик хороший. Семья хорошая. Все хорошо у них", – поведал
Михаил в эфире программы.
По словам Борисова в том, что эти отношения подошли к концу
виноват только он. Маркова мечтала стать матерью, а он, в свою очередь, о детях
уже не думал.
"Это тяжело очень. Я виноват. Ане надо было, чтобы были у
нее свои дети. Надо было ей двигаться в свою сторону. А я уже был не в очень
боевом состоянии. В плане перестройки своей жизни. Я вообще не предмет для
подражания. Если меня осудят, то я кивну. Есть за что ругать, за что осуждать.
Я много сделал неправильно в жизни", – поделилась знаменитость в студии шоу
Борис Корчевников поинтересовался у собеседника, сожалел ли
тот о расставании с молодой гражданской женой. "Пожалел, но пасту в тюбик
обратно уже не впихнешь", – высказался Михаил Борисов.