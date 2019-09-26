Телеведущий Михаил Борисов появился в студии Бориса Корчевникова. В программе Судьба человека на телеканале Россия 1 шоумен рассказал о третьей гражданской жене Анне Марковой.

Телеведущий Михаил Борисов появился в студии БорисаКорчевникова. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" шоуменрассказал о третьей гражданской жене Анне Марковой.Борисов не стал скрывать, что возлюбленная была ровесницейего дочери Марии. Михаил и Аннапознакомились, когда девушка еще училась в институте."Да. Мы были вместе 10 лет. Я все старше, а жены все моложе",– герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Судьба человека".Годы, прожитые с Марковой, Борисов называет прекрасными. Телеведущийрад, что после расставания с ним у Анны сложилась личная жизнь."Я очень рад за Анечку. Она – молодец. Аня актриса театраЕрмоловой. Она прекрасная мама. У нее чудесные дети. Я присматриваю за ними.Две девочки, мальчик хороший. Семья хорошая. Все хорошо у них", – поведалМихаил в эфире программы.По словам Борисова в том, что эти отношения подошли к концувиноват только он. Маркова мечтала стать матерью, а он, в свою очередь, о детяхуже не думал."Это тяжело очень. Я виноват. Ане надо было, чтобы были унее свои дети. Надо было ей двигаться в свою сторону. А я уже был не в оченьбоевом состоянии. В плане перестройки своей жизни. Я вообще не предмет дляподражания. Если меня осудят, то я кивну. Есть за что ругать, за что осуждать.Я много сделал неправильно в жизни", – поделилась знаменитость в студии шоуБорис Корчевников поинтересовался у собеседника, сожалел литот о расставании с молодой гражданской женой. "Пожалел, но пасту в тюбикобратно уже не впихнешь", – высказался Михаил Борисов.