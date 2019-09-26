Беременная невеста рэпера Тимати, Анастасия Решетова, уже на финишной прямой. По прогнозам уже в октябре на свет появится их малыш.

Беременная невеста рэпера Тимати, Анастасия Решетова, уже на финишной прямой. По прогнозам уже в октябре на свет появится их малыш.Модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. "У вас наверняка накопилось много вопросов, ответы на некоторые из которых хотелось бы знать из первоисточника, а не пабликов и желтой прессы. Так что задавайте любые под этим постом, а я буду прямо здесь на них отвечать", – заявила светская львица.Фолловеры не стали упускать возможности разузнать побольше. В комментариях началось самое настоящее интервью.Так, пользователи Сети узнали, что Тимур Ильдарович будет присутствовать на родах. "Это таинство, процесс, который пара должна проживать вместе", – подчеркнула Решетова.Любопытная подписчица поинтересовалась, что невеста Тимати находит самым прекрасным в беременности. Ответ будущей матери оказался очень трогательным."Осознание того, что внутри тебя живет твоя кровиночка", – призналась бизнесвумен.Также девушка рассказала, что во время родов у нее появились растяжки на теле. Она планирует бороться с ними с помощью плазмы и шлифовки.Но некоторые вопросы Решетова все-таки оставила без ответа. Анастасия в очередной раз отказалась называть пол будущего ребенка. "Это вполне обосновано. Родители часто скрывают эту информацию до родов, а некоторые – даже после", – отметила модель.