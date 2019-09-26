Артистка случайно проговорилась о собственной свадьбе. Возможно, Татьяна Буланова в скором времени вновь примерит подвенечный наряд

Артисткаслучайно проговорилась о собственной свадьбе. Возможно, Татьяна Буланова в скоромвремени вновь примерит подвенечный нарядВ личном "Инстаграм" вокалистка опубликовала забавныйлайфхак. Татьяна Буланова наткнулась в соцсетях на совет, мол, если взятьчеловека за мизинец, когда он спит, то можно выведать у него все тайны."Ну, будущий муж, держись!" – написала ниже знаменитость.Поклонники решили, что Татьяна Буланова вновь собралась подвенец. В комментариях тут же появились сотни сообщений с вопросами о женихе и датебракосочетания. Поначалу артистка игнорировала любопытныхинтернет-обывателей, а после удалила свое сообщение.Отметим, что фанаты очень обрадовались новости о возможномзамужестве Татьяны Булановой. Судя по всему, у любимой певицы россиянок наладиласьличная жизнь.Напомним, вокалистка дважды выходила замуж. Первым супругом знаменитости был звукорежиссери продюсер группы "Летний сад" Николай Тагрин. подарила избраннику сына Александра. Через 13 лет этот брак распался.Вторым супругом звезды стал футболист Владислав Радимов. В этих отношениях у артистки родилсясын Никита. прожила со спортсменом 11 лет. В 2017 году супругиоформил развод, однако продолжили жить под одной крышей. Не так давно в Сетипоявились слухи, что певица попросила экс-супруга съехать, сообщает 7 Дней.ru.