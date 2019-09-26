Артистка
случайно проговорилась о собственной свадьбе. Возможно, Татьяна Буланова в скором
времени вновь примерит подвенечный наряд
Артистка
случайно проговорилась о собственной свадьбе. Возможно, Татьяна Буланова в скором
времени вновь примерит подвенечный наряд
В личном "Инстаграм" вокалистка опубликовала забавный
лайфхак. Татьяна Буланова наткнулась в соцсетях на совет, мол, если взять
человека за мизинец, когда он спит, то можно выведать у него все тайны.
"Ну, будущий муж, держись!" – написала ниже знаменитость.
Поклонники решили, что Татьяна Буланова вновь собралась под
венец. В комментариях тут же появились сотни сообщений с вопросами о женихе и дате
бракосочетания. Поначалу артистка игнорировала любопытных
интернет-обывателей, а после удалила свое сообщение.
Отметим, что фанаты очень обрадовались новости о возможном
замужестве Татьяны Булановой. Судя по всему, у любимой певицы россиянок наладилась
личная жизнь.
Напомним, вокалистка дважды выходила замуж. Первым супругом знаменитости был звукорежиссер
и продюсер группы "Летний сад" Николай Тагрин. подарила избраннику сына Александра. Через 13 лет этот брак распался.
Вторым супругом звезды стал футболист Владислав Радимов. В этих отношениях у артистки родился
сын Никита. прожила со спортсменом 11 лет. В 2017 году супруги
оформил развод, однако продолжили жить под одной крышей. Не так давно в Сети
появились слухи, что певица попросила экс-супруга съехать, сообщает 7 Дней.ru.