Экс-супруга артиста Елена Стебенева начала новую жизнь. Бывшая
жена продала роскошный дом, который ей достался после развода с Александром
Серовым.
Экс-супруга артиста Елена Стебенева начала новую жизнь. Бывшая
жена продала роскошный дом, который ей достался после развода с Александром
Серовым.
В особняке, расположенном в элитном поселке Подмосковья,
Стебенева и ее нынешний муж жили до недавнего времени. В последние годы дом казался
Елене слишком большим и лишенным уюта. Экс-жена Александра Серова решила
избавиться от недвижимости.
Сейчас Стебенева и ее супруг снимают жилье. Пара ждет, когда
достроят их собственное уютное гнездышко. Предполагается, что в новый дом площадью
250 метров экс-жена артиста сможет заселиться в конце следующего лета. Дизайном
апартаментов Елена Стебенева планирует заниматься сама, по ее словам, в этом
вопросе у нее есть опыт.
"Мы с мужем долго спорили, какой метраж должен быть у нового
дома. Остановились на этом. Дом будет двухэтажным. Но, если бы была такая
возможность, я бы вообще предпочла одноэтажный", – делится Елена с изданием
Решение родительницы продать особняк отца поддержала ее дочь
Мишель. Наследница хоть и вышла замуж весной этого года, все
лето прожила в доме знаменитого отца.
Напомним, певец официально состоял в браке всего один раз. С
Еленой Стебеневой прожил 19 лет. После развода экс-супруги долго
не могли наладить общение. Только два года назад вокалист стал хоть изредка разговаривать
с бывшей женой. Между тем их общая дочь, Мишель, в хороших отношениях и с мамой
и папой.