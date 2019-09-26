Экс-супруга артиста Елена Стебенева начала новую жизнь. Бывшая жена продала роскошный дом, который ей достался после развода с Александром Серовым.

Экс-супруга артиста Елена Стебенева начала новую жизнь. Бывшаяжена продала роскошный дом, который ей достался после развода с АлександромСеровым.В особняке, расположенном в элитном поселке Подмосковья,Стебенева и ее нынешний муж жили до недавнего времени. В последние годы дом казалсяЕлене слишком большим и лишенным уюта. Экс-жена Александра Серова решилаизбавиться от недвижимости.Сейчас Стебенева и ее супруг снимают жилье. Пара ждет, когдадостроят их собственное уютное гнездышко. Предполагается, что в новый дом площадью250 метров экс-жена артиста сможет заселиться в конце следующего лета. Дизайномапартаментов Елена Стебенева планирует заниматься сама, по ее словам, в этомвопросе у нее есть опыт."Мы с мужем долго спорили, какой метраж должен быть у новогодома. Остановились на этом. Дом будет двухэтажным. Но, если бы была такаявозможность, я бы вообще предпочла одноэтажный", – делится Елена с изданиемРешение родительницы продать особняк отца поддержала ее дочьМишель. Наследница хоть и вышла замуж весной этого года, вселето прожила в доме знаменитого отца.Напомним, певец официально состоял в браке всего один раз. СЕленой Стебеневой прожил 19 лет. После развода экс-супруги долгоне могли наладить общение. Только два года назад вокалист стал хоть изредка разговариватьс бывшей женой. Между тем их общая дочь, Мишель, в хороших отношениях и с мамойи папой.