Он выводил деньги из под государственного контроля, производил взаиморасчеты через счета третьих лиц

Следственными органами установлено, что при управлении предприятием бывший генеральный директор ООО "Раско" (п. Анопино, Гусь-Хрустального района), зная о долгах по налогам перед бюджетом, выводил денежные потоки из-под государственного контроля. По финансовым поручениям многомиллионные взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.В результате противоправного поведения бывшего генерального директора общества сокрыто более 40 миллионов рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка.Региональный следственный комитет во взаимодействии с ОЭБиПК УМВД и межрайонной ИФНС устанавливает все обстоятельства совершенного налогового преступления.Напомним, в январе 2019 года по аналогичным обстоятельствам сокрытия более 52 миллионов рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка, к уголовной ответственности привлечен другой бывший генеральный директор ООО «Раско». Расследование данного уголовного дела находится на завершающей стадии, сообщает региональный следственный комитет.