В МДМ 6 октября состоится премьера уморительной Комедии о том, как банк грабили. Одну из главных ролей в спектакле играет Анастасия Стоцкая – харизматичная, яркая, талантливая. Корреспондент Дни.ру побывал на репетиции и поговорил с с актрисой и певицей.

В МДМ 6 октября состоится премьера уморительной "Комедии о том, как банк грабили". Одну из главных ролей в спектакле играет Анастасия Стоцкая – харизматичная, яркая, талантливая. Корреспондент "Дни.ру" побывал на репетиции и поговорил с с актрисой и певицей.Стоцкая уверяет, что хотя и участвовала во многих театральных постановках, пела в самых известных мюзиклах, но каждый раз проходила кастинг на общих основаниях – никакого блата у нее нет. "В несколько проектов, например, на роль Урсулы в "Русалочке" меня не взяли – я не смогла спеть, призналась актриса. – Причем туда я пробовалась дважды – второй раз, потому что казалась продюсерам слишком сексуальной, а героиня должна была выглядеть ужасной".По словам певицы, работа ей не мешает оставаться хорошей женой и мамой. "Я сейчас почти не гастролирую, крайне мало куда-то езжу, а сольники и вовсе никогда не работала, – пояснила Стоцкая. – Изредка выступаю для дополнительного заработка в качестве певицы на корпоративах, и только. Поэтому времени на семью у меня хватает".У Насти двое детей. Старший восьмилетний Александр уже ходит во второй класс. "Никаких поблажек ему не даю, – призналась звезда. – Учу его ответственности, самостоятельности, объясняю, что не всегда у меня есть возможность помочь ему с уроками. Бывает так, что он приходит из школы, а меня уже нет, а когда я прихожу домой, он уже спит. Поэтому Саша знает, что должен делать домашнее задание без меня. Няня ему тоже помочь не сможет – она у нас филиппинка, папа приходит поздно".Звезда говорит, что сын учится в обычной городской государственной школе в центре, но с уклоном в английский язык. "В школе, конечно, знают, кто его мама, я прихожу на собрания, но там все серьезные люди и тем, что ты Настя Стоцкая, никого не удивишь", – уверяет артистка.Единственное, кажется, что огорчает сегодня артистку, обилие чуши, сплетен и оскорблений, которыми наполнен интернет. Например, несколько раз в год кто-то в Сети начинает писать, что дети Анастасии Стоцкой якобы удивительно похожи на Филиппа Киркорова. Мол, что бы это значило? И это Насте особенно неприятно. "Может быть, это кому-то и кажется смешным, но меня раздражает, злит, бесит, когда читаю про себя подобные нелепицы, – вздохнула она. – Потому что родственники и близкие люди могут это воспринять серьезно, поверить. Поэтому я просто блокирую людей, которые пишут у меня на странице подобную чушь или оскорбляют".