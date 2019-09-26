Пилот команды Формулы-1 Toro Rosso Даниил Квят в преддверии Гран-при России, который пройдет в Сочи, поделился ожиданиям от гонки. Он вспомнил, что на российском этапе ему удавалось показывать хорошие результаты.

Пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят в преддверии Гран-при России, который пройдет в Сочи, поделился ожиданиям от гонки. Он вспомнил, что на российском этапе ему удавалось показывать хорошие результаты."Я очень рад участвовать здесь в гонках. В России меня всегда здорово поддерживают болельщики. Я планирую наслаждаться домашней гонкой. До сих пор помню свои первые соревнования в Сочи в 2014 году. Тогда я занял пятое место в квалификации в составе Toro Rosso. А через год, уже выступая за Red Bull, стал пятым в основной гонке", – цитирует Квята официальный сайт Toro Rosso.Напомним, что 16-й этап "Формулы-1" пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября. Даниил Квят занимает десятое место в зачете пилотов, набрав 33 очка.