Отменить в России лотерею по выдаче американских грин-карт предлагает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Это не только мое предложение. Его озвучивали и некоторые представители МИДа, — заявил депутат России 24.

Отменить в России лотерею по выдаче американских грин-карт предлагает зампред комитета Госдумы по международным делам, член фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа в ответ на то, что США не выдали визы десяти членам российской делегации, которые должны были вылететь на Генассамблею ООН.Он считает, что, во-первых, необходимо выступить с предложением перенести площадку для проведения ряда комиссий Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в другие страны, где удобнее, дешевле и ближе проводить мероприятия.Во-вторых, нужно запретить въезд в Россию некоторых американских деятелей, а также запретить участие в лотерее грин-карт. По словам Чепы, это не означает, что грин-карту не могут получить люди, которые ищут ее или стараются получить по семейным обстоятельствам.По его мнению, эта лотерея — прежде всего реклама США как мирового оплота демократии и ее образа жизни. Однако Соединенные Штаты совершили беспрецедентное нарушение международных прав. "И мы должны всему миру показать, что то, что декларируют США, на самом деле не так", — сказал депутат в интервью "России 24".По данным Чепы, все меньше людей по всему миру получают грин-карту. "Для бизнесменов, например, это невыгодно. Есть страны, в которых налоговое законодательство более мягкое, в том числе в России", — сказал он. На вопрос о том, сколько коллег поддерживают его идею, депутат ответил, что не знает точно, так как в настоящее время находится не в России."Но это не только мое предложение. Его озвучивали и некоторые представители МИДа", — подчеркнул он.Также, по его мнению, необходимо доработать российское законодательство, чтобы было удобнее и быстрее привлекать иностранных граждан к нам, а также стать более открытыми и показывать свои достижения.