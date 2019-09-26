По Петербургу, судя по фото и видео в соцсетях, уже около недели бродит бесхозная лошадь. Как сообщают очевидцы, к себе она не подпускает, при попытке приблизиться даже пыталась человека укусить. Причем, по свидетельствам одних людей, однажды она пыталась сесть в троллейбус.

По Петербургу, судя по фото и видео в соцсетях, уже около недели бродит бесхозная лошадь. Как сообщают очевидцы, к себе она не подпускает, при попытке приблизиться даже пыталась человека укусить.Причем, по свидетельствам одних людей, однажды она пыталась "сесть" в троллейбус, по словам других, наоборот, убегала от транспорта.Власти города не знают, что делать с ней. Оказалось, механизма размещения бесхозного крупного рогатого скота и животных не существует. Об этом сообщил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.Он уже обратился к вице-губернатору города Николаю Бондаренко с запросом о том, как разрешить ситуацию с бесхозной лошадью., передает РИА Новости.Депутат пояснил, что в случае с этой лошадью специалисты предполагают: видимо, что-то случилось с владельцем, конюшни же не берут ее, так как лошадь без документов, а это – кража."Мы в тупике. Полиции ее некуда деть", — посетовал Цивилев.Поэтому, говорит депутат, нужно создать механизм временного размещения подобных животных.Он пояснил, что если в течение определенного времени владелец обнаруживается, то он оплачивает затраты хранения, а если нет, то животное признается бесхозным.