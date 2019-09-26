× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/26-09-2019-dimu-bilana-prizyvayut-sdat-analizy-na-narkotiki.html" target="_blank">Диму Билана призывают сдать анализы на наркотики</a> - Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), председатель всероссийской политической партии Народ против коррупции Виталий Бородин недоумевает, почему правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на скандальный концерт певца в Самаре. Он призвал Диму Билана добровольно пройти проверку на наркотики.