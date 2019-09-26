Руководитель Федерального
проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), председатель
всероссийской политической партии Народ против коррупции Виталий
Бородин недоумевает, почему правоохранительные органы до сих пор не
отреагировали на скандальный концерт певца в Самаре. Он призвал Диму Билана
добровольно пройти проверку на наркотики.
Руководитель Федерального
проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), председатель
всероссийской политической партии "Народ против коррупции" Виталий
Бородин недоумевает, почему правоохранительные органы до сих пор не
отреагировали на скандальный концерт певца в Самаре. Он призвал Диму Билана
добровольно пройти проверку на наркотики.
Материал дополняется