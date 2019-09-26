Многомиллионные расчеты с контрагентами проводили через счета третьих лиц

Многомиллионные расчеты с контрагентами проводили через счета третьих лицБывшего гендиректора ООО «Раско» в Гусь-Хрустальном районе подозревают в сокрытии доходов.В 2018 году при управлении заводом по производству стеклянных изделий руководитель, зная о долгах по налогам, выводил деньги из-под государственного контроля. Многомиллионные расчеты с контрагентами проводили через счета третьих лиц. Всего экс-гендиректор предприятия сокрыл более 40 миллионов рублей.Напомним, в январе этого года по аналогичным обстоятельствам сокрытия более 52 миллионов рублей доходов к уголовной ответственности привлекли другого бывшего генерального директора ООО «Раско». Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.