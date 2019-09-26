Ранее Наумов занимал эту должность с приставкой и.о.

Ранее Наумов занимал эту должность с приставкой и.о.Главой Гороховецкого района стал Дмитрий Наумов. Такое решение принял Совет народных депутатов. Ранее Наумов занимал эту должность с приставкой и.о.Алексей Наумов сменил на посту Алексея Бубелу, который добровольно сложил с себя полномочия летом этого года.До руководства Гороховецким раойном Дмитрий Наумов возглавлял свой родной посёлок Мстёра. Он окончил ВлГУ (факультет «Экономика и управление городским хозяйством»), а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Муниципальное управление».