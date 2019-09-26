Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас счастивы в отношениях. Они воспитывают двух чудесных детей – дочку Люси и сына Николаса.

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас счастивы в отношениях. Они воспитывают двух чудесных детей – дочку Люси и сына Николаса.Так, накануне исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое забавное видео с участием девочки. Кроха задорно танцует и неумело подпевает детской песенке. В это время ее отец кружится вокруг нее, хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить.Судя по всему, ролик снимала Курникова. За кадром слышен ее голос. Сынишка тоже предпочел остаться с родительницей и не влезать в танцы отца и дочери. Но Николас, наблюдая за этим со стороны, весело смеется.Поклонники растаяли от умиления. Запись всего за сутки набрала почти миллион лайков. "Прекрасна!", "Красива, как ее родители", "Она очень милая!", "Малышка!", – писали восторженные фанаты."Лучший папа на свете!", – отметила фолловер.Отметим, что оба ребенка унаследовали мамины гены. Они оба светловолосые и голубоглазые. Это странно, потому что обычно "южные гены" значительно сильнее.Напомним, Анна родила двойняшек в декабре 2017 года. Эта новость буквально ошарашила армию фанатов. Ведь на протяжении всей беременности спортсменка умело прятала живот от назойливых журналистов.