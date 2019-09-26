В районе усилилась деятельность сект и группировок разного толка. Это - результат отсутствия духовно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях района.

За духовное возрождение нации. Сегодня в Судогде в православной гимназии состоялась встреча преподавателей школ района с доцентом кафедры "Философия и религиоведение», кандидатом философских наук протоиереем Максимом Хижим. Разговор был посвящен духовному воспитанию в школах. Встреча состоялась по инициативе Центра методического сопровождения образовательных учреждений. Незаинтересованность школ района в предмете Православной культуры — повод для беспокойства и родителей и педагогов. В районе усилилась деятельность сект и группировок разного толка. А это, считают преподаватели - результат отсутствия духовно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях района.Максим Хижий, доцент кафедры "Философия и религиоведение», кандидат философских наук, протоиерей: "Мы собирали учителей и педагогов, которые работают с разными дисциплинами: и литераторы, и историки, и биологи, ну и так далее. Наша задача - рассматривать широко не преподавание основ православной культуры, не ограничиваться этим, а как сделать так чтобы в основе курса отечественной истории, русской истории, в курсе русской литературы, во внеклассной работе звучало именно мнение верующего человека на самые ценные для нас для православных вещи."