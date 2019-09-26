Известный блогер Лена Миро сравнила итальянскую актрису Софи Лорен с российской балериной Анастасией Волочковой. Как оказалось, у знаменитостей намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Известный блогер Лена Миро сравнила итальянскую актрису СофиЛорен с российской балериной Анастасией Волочковой. Как оказалось, у знаменитостейнамного больше общего, чем кажется на первый взгляд.Обозревательницу удивил тот факт, что Софи Лорен, которой наднях исполнилось 85, удавалось на протяжении 60 лет занимать первые строчки списковсамых красивых женщин XXвека. При всем при том, что, по мнению Лены Миро, артистка обладает довольноспорной внешностью."Смотрю на фотографии Лорен и что вижу? Да, у нее – крупныйнос и большой рот. Да, она откровенно толстая", – рассуждает Лена Миро в своемЖЖ.Обозревательница считает, что секрет красоты Лорен кроетсяне в пропорциях лица и стройности фигуры, а в характере. Именно любовь к себе вызывалавстречные чувства у окружающих."Такой же натуры, например, и наша – откровенно некрасивая теперь женщина. То она – в баньке. То – в шпагате. То -спать легла. Но вот ведь странно – ее хотят. Не один, не два мужика, абуквально все. И это – несмотря на (скажу откровенно) совершеннонепрезентабельный ее нынешний вид!" – отметила Лена Миро.Обозревательница еще раз подчеркнула, что Софи Лорен и – отприроды симпатичные, яркие и привлекательные. Однако назвать их красавицами в классическомпонимании нельзя.