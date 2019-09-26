Памяти великого певца. Фестиваль Дмитрия Хворостовского приглашает поклонников оперного искусства в Красноярск. В течение десяти дней в городе будет звучать классика в исполнении лучших исполнителей со всего мира, сообщает ГТРК Красноярск.

Памяти великого певца. Фестиваль Дмитрия Хворостовского приглашает поклонников оперного искусства в Красноярск. В течение десяти дней в городе будет звучать классика в исполнении лучших исполнителей со всего мира, сообщает ГТРК "Красноярск".Впервые подобный фестиваль пройдет на родине Хворостовского. Ожидается приезд знаменитых звезд оперной сцены — друзей и коллег великого певца. На открытии фестиваля в Большом концертном зале прозвучит "Реквиемом" Джузеппе Верде.Концерты и театральные выступления пройдут на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Хворостовского и краевой филармонии. По информации организаторов, уже выкуплено около трети билетов. Сообщается, что зрители приедут со всех сибирских регионов.