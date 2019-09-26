Оплачивать его обслуживание теперь будут из бюджета региона
Оплачивать его обслуживание теперь будут из бюджета региона
Фонтан на Октябрьском проспекте, который расположен позади Белого дома, на участке, где заложили памятный камень и в перспективе должен появиться парк, передали в ведение города 12 лет назад. Все эти годы он был собственностью Владимира и состоял на балансе «Владимирводоканала».
Но теперь городские власти решили вернуть имущество обратно в область, поскольку участок, на котором находится фонтан и коммуникации, принадлежит обладминистрации. Кроме того, безвозмездно передать его будет экономически выгодно для мэрии. Депутаты горсовета поддержали это решение.