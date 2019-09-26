Оплачивать его обслуживание теперь будут из бюджета региона

Оплачивать его обслуживание теперь будут из бюджета регионаФонтан на Октябрьском проспекте, который расположен позади Белого дома, на участке, где заложили памятный камень и в перспективе должен появиться парк, передали в ведение города 12 лет назад. Все эти годы он был собственностью Владимира и состоял на балансе «Владимирводоканала».Но теперь городские власти решили вернуть имущество обратно в область, поскольку участок, на котором находится фонтан и коммуникации, принадлежит обладминистрации. Кроме того, безвозмездно передать его будет экономически выгодно для мэрии. Депутаты горсовета поддержали это решение.