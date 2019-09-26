В Томске состоялся матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местной Томью и Тамбовом. Клуб ФНЛ неожиданно добился крупной победы, забив в ворота представителя РПЛ четыре безответных мяча.

В Томске состоялся матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местной "Томью" и "Тамбовом". Клуб ФНЛ неожиданно добился крупной победы, забив в ворота представителя РПЛ четыре безответных мяча.За хозяев поля отличились Ислам Тлупов (28-я минута), Денис Талалай (35-я), Дмитрий Сасин (63-я) и Максим Казанков (73-я).В 1/8 финала Кубка России "Томь" встретится с победителем матча между красноярским "Енисеем" и санкт-петербургским "Зенитом".