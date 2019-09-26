На пленарном заседании 26 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении инициативу об усилении безопасности детского отдыха. Документ предполагает внесение поправок в закон Об основных гарантиях прав ребенка в России.

На пленарном заседании 26 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении инициативу об усилении безопасности детского отдыха. Документ предполагает внесение поправок в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в России".В соответствии с принятым нижней палатой парламента законом, с 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только те организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в соответствующий реестр. Сам список будет опубликован в Сети и доступен для просмотра любому желающему."Включаться в этот реестр организации будут после проведения соответствующей проверки", – объяснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.Фирме или предпринимателю необходимо будет предоставить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.Те организации, которые не пройдут проверку, предоставят недостоверные сведения или же систематически будут нарушать требования, предъявляемые к организаторам детского отдыха, из реестра будут исключены. "Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.Вячеслав Володин указал на важность того, что список компаний, которые могут законно организовывать детский отдых, будет доступен к просмотру в интернете любым желающим. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", – рассказал он.