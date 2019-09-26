Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко обрушилась с резкой критикой на президента Владимира Зеленского. Скандальная инициатива главы государства превратит Незалежную в колонию иностранных корпораций, уверена она.
Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко обрушилась с резкой критикой на президента Владимира Зеленского. Скандальная инициатива главы государства превратит Незалежную в колонию иностранных корпораций, уверена она.
Крупные зарубежные компании могут получить в собственность
более 70% страны, заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Речь идет об
инициативе Зеленского о свободной продаже миллионов гектаров плодородных
черноземов.
По ее словам, инициированный президентом законопроект имеет
много лазеек для иностранных компаний. В частности, отметила Тимошенко,
инициатива позволяет продавать землю в руки тех, кто имеет двойное гражданство.
Также она раскритиковала положение, согласно которому
покупателями земли могут быть юрлица, созданные по украинскому
законодательству. "Но мы все знаем, что 99% собственности на эту компанию
будет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям", -
пояснила Тимошенко.
Не согласна лидер "Батькивщины" и с тем, что
компания с зарубежными инвестициями может приобрести до 210 тысяч гектаров
земли. Но афилированные с этим предприятием лица могут фактически купить до
миллиона гектаров. "Это утверждение и развитие аграрной олигархии, которая
и сегодня разрушает аграрный сектор Украины", – раскритиковала Тимошенко
инициативу .
Из-за этого Украина может потерять более 70% своей
территории, возмутилась бывший премьер-министр. Фактически это означает
колонизацию страны, резюмировала политик.
О создании на Украине рынка свободной земли Владимир
Зеленский говорил на совещании с членами правительства и депутатами в начале
сентября. Соответствующий законопроект Верховная рада должна рассмотреть уже
этой осенью.
Разрешить продажу десятков миллионов гектаров плодородных
черноземов от Украины требует Международный валютный фонд. В организации
назвали это условием получения новых кредитов. Эксперты полагают, что от
продажи земли Киев может выручить порядка двух миллиардов евро, но
пустит эти деньги на обслуживание старых кредитов.