Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко обрушилась с резкой критикой на президента Владимира Зеленского. Скандальная инициатива главы государства превратит Незалежную в колонию иностранных корпораций, уверена она.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко обрушилась с резкой критикой на президента Владимира Зеленского. Скандальная инициатива главы государства превратит Незалежную в колонию иностранных корпораций, уверена она.Крупные зарубежные компании могут получить в собственностьболее 70% страны, заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Речь идет обинициативе Зеленского о свободной продаже миллионов гектаров плодородныхчерноземов.По ее словам, инициированный президентом законопроект имеетмного лазеек для иностранных компаний. В частности, отметила Тимошенко,инициатива позволяет продавать землю в руки тех, кто имеет двойное гражданство.Также она раскритиковала положение, согласно которомупокупателями земли могут быть юрлица, созданные по украинскомузаконодательству. "Но мы все знаем, что 99% собственности на эту компаниюбудет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям", -пояснила Тимошенко.Не согласна лидер "Батькивщины" и с тем, чтокомпания с зарубежными инвестициями может приобрести до 210 тысяч гектаровземли. Но афилированные с этим предприятием лица могут фактически купить домиллиона гектаров. "Это утверждение и развитие аграрной олигархии, котораяи сегодня разрушает аграрный сектор Украины", – раскритиковала Тимошенкоинициативу .Из-за этого Украина может потерять более 70% своейтерритории, возмутилась бывший премьер-министр. Фактически это означаетколонизацию страны, резюмировала политик.О создании на Украине рынка свободной земли ВладимирЗеленский говорил на совещании с членами правительства и депутатами в началесентября. Соответствующий законопроект Верховная рада должна рассмотреть ужеэтой осенью.Разрешить продажу десятков миллионов гектаров плодородныхчерноземов от Украины требует Международный валютный фонд. В организацииназвали это условием получения новых кредитов. Эксперты полагают, что отпродажи земли Киев может выручить порядка двух миллиардов евро, нопустит эти деньги на обслуживание старых кредитов.