Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри и их сыном отправились с рабочим визитом в Южную Африку. Герцогиня Сассекская подробно рассказала, как прошел их первый перелет с маленьким Арчи.

Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри и их сыном отправились с рабочим визитом в Южную Африку. Герцогиня Сассекская подробно рассказала, как прошел их первый перелет с маленьким Арчи.По словам супруги внука королевы Елизаветы II, путешествовать с грудничком оказалось не так легко. На протяжении всего полета она "спала с одним открытым глазом", чтобы следить за малышом. Поэтому молодым родителям так и не удалось выспаться на борту самолета."Она сказала, что это был долгий перелет с Арчи. Но малыш вел себя очень хорошо", – поведал журналистам один из собеседников Меган.Несмотря на все переживания заботливой мамы, четырехмесячный сын герцога и герцогини Сассекских чувствовал себя комфортно. Арчи нельзя назвать капризным ребенком, он почти не плакал.Отметим, это был первый подобный опыт для всей молодой семьи. К слову, полет длился более 11 часов.В этой поездке сын представителей королевской семьи Британии впервые появился на официальном мероприятии. Как писали ранее "", Меган и принц Гарри взяли ребенка на встречу с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандеку.