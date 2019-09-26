Актриса Ингеборге Дапкунайте тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Но недавно она стала гостьей в программе Ирины Шихман А поговорить? на YouTube. Там она приоткрыла завесу тайны своей биографии.

Актриса Ингеборге Дапкунайте тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Но недавно она стала гостьей в программе Ирины Шихман "А поговорить?" на YouTube. Там она приоткрыла завесу тайны своей биографии.Звезда объяснила, почему она неожиданно для всех все-таки показала своего первенца Алекса. Ведь долгое время она упорно скрывала малыша от папарацци.По ее словам, она поняла, что рано или поздно журналисты доберутся до нее с сыном. "Я же не буду жить и прятаться. Подумала: "Лучше один раз его покажу, и все успокоятся. Так и было. Больше меня вообще никто не трогал", – поделилась Ингеборга.Отметим, впервые зрители увидели лицо мальчика в прошлом году, в день празднования 55-летия Дапкунайте. На тот момент ребенку было уже два года. Он предстал в финале документальной ленты "Все, что пишут обо мне, – неправда", посвященной его матери.Отцом мальчика является бывший муж актрисы – ресторатор Дмитрий Ямпольский. Он был младше супруги на на 14 лет. Спустя год после рождения Алекса пара распалась. Но причины их разрыва до си пор остаются загадкой."Почему я не говорю о личной жизни? Потому что все, что касается меня, косвенно касается других людей. Те, кто со мной живет или когда-то жил, те, с кем я сталкиваюсь, – все они не подписывались на то, что о них будут говорить в прессе. Поэтому я эту тему закрыла", – объяснила свое молчание Ингеборга.