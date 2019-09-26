Журналист, писатель и теле– и радиоведущая Елена Ханга – фигура в отечественной культуре культовая. Это она освещала встречу Горбачева и Рейгана в 1987 году, а позже говорила Про это в эфире федерального канала. Сегодня ее основная работа в... Эстонии! Поэтому сам бог ей велел посетить премьеру спектакля в столичном театре Геликон-опера Mr.Georg Ots о прославленном прибалтийском баритоне. Там с ней и встретился корреспондент Дни.ру.

Журналист, писатель и теле– и радиоведущая Елена Ханга – фигура в отечественной культуре культовая. Это она освещала встречу Горбачева и Рейгана в 1987 году, а позже говорила "Про это" в эфире федерального канала. Сегодня ее основная работа в... Эстонии! Поэтому сам бог ей велел посетить премьеру спектакля в столичном театре "Геликон-опера "Mr.Georg Ots" о прославленном прибалтийском баритоне. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".С Эстонией в жизни Ханги вообще связано много. "В детстве ясерьезно занималась теннисом – с 9 лет играла за сборную "Динамо", – рассказала Елена Абдулаевна. – И нас, как сейчас помню, вывозили на сборы в Тарту, где мы жили в общежитии при старинном университете. Там был великолепный теннисный корт! Каждое лето на протяжении многих лет я проводила именно там. Поэтому первое слово на иностранном языке, которое я выучила, было эстонское приветствие "tere". Тогда же я попробовала местный напиток "Kelluke" – мы считали, что ничего и быть на свете не может".2019 году Елена Ханга стала ведущей передачи на эстонском канале ЕТВ+ "Своя правда". "Смысл этого ток-шоу – не доказать что-то, а дать возможность простым людям быть услышанными, поговорить на больные темы, – пояснила Ханга. – Программа ориентирована на русскоязычное население, но есть эстонские субтитры. Передача еженедельная, снимаем же мы ее блоками поэтому все время в Таллинне, конечно, не живу".В России же связанных с профессией предложение у Елены Ханги сегодня нет. "Я являюсь омбудсменом фонда защиты дикой природы "Золотая черепаха", – пояснила звезда. – Кроме того, я люблю джаз и сейчас мы занимаемся организацией фестивалей в разных городах".Рассказала Елена Ханга и о судьбе своей дочери Елизаветы-Анны, которой в октябре исполнится 18 лет. "Она учится в университете на психолога, но пока не определилась, кем будет работать, – улыбается телеведущая. – Я категорически не рекомендовала ей идти по моим стопам, не хотела, чтобы она делала карьеру на телевидении. У меня на это есть много причин"."Скажу вам больше – дочь не видела моих телевизионных программ – ей это вообще не интересно! – призналась Ханга. – И "Принцип домино", и "Про это" были в прошлой жизни, в прошлом веке, когда я снималась блондинкой и не похожей на себя сегодняшнюю. Эта часть моей жизни и дочь, и мужа очень раздражает – они не любят, когда им напоминают, что я не просто мама, жена, домохозяйка, а еще и телеведущая. Им это очень не нравится!"