С ноября международный аэропорта Краснодара начнет выполнять прямые рейсы на популярный популярный индийский курорт Гоа. Перелеты будут проходить один раз в 11 дней, начиная со 2 ноября по 24 марта.

С ноября международный аэропорта Краснодара начнет выполнять прямые рейсы на популярный популярный индийский курорт Гоа.Перелеты будут проходить один раз в 11 дней, начиная со 2 ноября по 24 марта. Выполнять рейсы будут лайнеры Boeing 757-200, способные вместить до 239 человек. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.Общее время полета составит около шести часов, и порядка семи часов в обратном направлении. Приобрести билеты можно будет в составе пакетных туров. Подробную информацию о стоимости туров и условиях их приобретения можно узнать на официальных сайтах туристических агентств.