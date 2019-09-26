Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сегодня выступит перед парламентом страны, хотя ранее это не планировалось. Накануне он срочно прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в Генассамблее ООН, и вернулся в Лондон.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сегодня выступит перед парламентом страны, хотя ранее это не планировалось. Накануне он срочно прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в Генассамблее ООН, и вернулся в Лондон, передает РИА Новости.24 сентября Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение премьер-министра о приостановке работы парламента. Ранее Борис Джонсон отправил депутатов в отпуск до 14 октября после того, как депутаты отклонили его план выхода Великобритании из ЕС без сделки. Свое решение он объяснил необходимостью представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.Однако парламентарии обвинили Джонсона в том, что он намеренно дезинформировал королеву для получения санкции на приостановку работы парламента и намерен вывести страну из ЕС без сделки 31 октября.Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявили, что теперь премьер должен подать в отставку.