Накануне состоялось очередное заседание Совета народных депутатов города Владимира. Сопровождалось оно пикетами и эмоциональными выступлениями

Накануне состоялось очередное заседание Совета народных депутатов города Владимира. Сопровождалось оно пикетами и эмоциональными выступлениями общественников, журналистов, молодых архитекторов. В актовом зале администрации Владимира был настоящий аншлаг. Внимание горожан привлек первый вопрос повестки дня — внесение изменений в генплан Владимира. С чем это было связано, «Радио России Владимир» рассказал глава администрации областного центра Андрей Шохин."Все выступления были направлены на позитивное развитие города. С разной трактовкой, но все равно, суть была одна — о том, чтобы действительно в городе было краше, лучше, уютнее. И сейчас следующее у нас пойдет - правила землепользования и застройки. Учитывать все эти мнения, которые сегодня были высказаны. Генеральный план — это же тоже не догма, он постоянно проходит изменения, и мы их будем принимать с учетом жителей."В прениях по корректировке генплана, касающейся парка «Дружба» и садов напротив областной администрации, приняли участие журналисты, представители «Молодёжки ОНФ», члены Общественной палаты. В итоге в новой редакции Генплана отражено 30% «позеленение» приграничной парку Дружба земли, нет больше в Генплане и дороги, которая «рассекала» бы парк «Дружба». По периметру парка установлена 50-метровая буферная зона, сохранена лыжня Прокуророва. В заброшенных садах у ДТЮ Генплан предусматривает сохранение общественно-деловой зоны, с сохранением общей площади зеленых участков."Радио-России Владимир"