Россиянка Анна Калинская сумела выйти в четвертьфинал теннисного турнира, который проходит в Ташкенте. В матче второго круга она сломила сопротивление представительницы Германии Татьяны Марии в трех сетах со счетом 2:6, 7:5, 6:2.

Россиянка Анна Калинская сумела выйти в четвертьфинал теннисного турнира, который проходит в Ташкенте. В матче второго круга она сломила сопротивление представительницы Германии Татьяны Марии в трех сетах со счетом 2:6, 7:5, 6:2.Встреча между ними продолжалась 2 часа 19 минут. В четвертьфинале Калинская сыграет с украинкой Катариной Завацкой, ранее победившей Терезу Мартинцову из Чехии.Напомним, что призовой фонд турнира в Ташкенте составляет 250 тысяч долларов.