В весовой категории Дарьи Николаевой «71+» выступали 7 человек

В весовой категории Дарьи Николаевой «71+» выступали 7 человекСпортсменка из Коврова Дарья Николаева заняла второе место на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходил с 14 по 22 сентября в Казахстане.В дисциплине «грепплинг-ги» в весовой категории Дарьи Николаевой «71+» выступали 7 человек. Наша спортсменка провела 5 схваток, одержав победу в четырёх из них.Для справкиГрепплинг – это вид спортивного единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Это единоборство создали на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. Одна из разновидностей грепплинга (борьба в облегающей футболке и шортах) - грепплинг-ги (борьба в кимоно).