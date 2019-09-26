Виктория Макарская частенько делится подробностями личной жизни в своем микроблоге. Недавно артистка опубликовала ролик в сториз, на котором ее супруг танцует с другой женщиной.

Виктория Макарская частенько делится подробностями личной жизни в своем микроблоге. Недавно артистка опубликовала ролик в сториз, на котором ее супруг танцует с другой женщиной.Чета Макарских женаты уже почти 16 лет, а строить отношения и того больше – 20 лет назад. Супруги воспитывают двоих замечательных детей и демонстрируют семейную идиллию. К слову, работают они тоже вместе. Вчера в Нижнем Новгороде прошел концерт Антона, на котором присутствовала и его жена.Виктория, вероятно, наблюдала из зала за выступлением мужа, когда заметила, что он пригласил на танец незнакомую даму. Актриса решила снять на видео любопытный момент, которым позже поделилась с поклонниками.Впрочем, стоит отметить, что к подобному поведению супруга знаменитость давно привыкла. Женщина, кажется, нисколько не разозлилась, а наоборот отнеслась к поступку Антона с юмором. В опубликованной сториз звезда написала: "Хоть бы раз не пригласил красивую женщину. Грузин" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.). Текст Виктория сопроводила смеющимися смайликами.Отметим, что супружеская чета Макарских является глубоко верующей. Тем не менее, они стараются здраво смотреть на религиозные положения. Так после концерта Виктория опубликовала фото, под которым рассуждает о божьей воле и о ее влиянии на человека."Перестань лениться и прикрывать свою лень неправильной трактовкой фразы "НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖИЯ!". Что-то ты не вспоминаешь про эту фразу, когда обжираешься, бухаешь, обижаешься, злишься и осуждаешь людей. Потому что эти твои действия– это вовсе не воля БОЖИЯ, но это твоя свободная воля. Данная тебе БОГОМ твоя личная возможность выбора," – поделилась женщина с поклонниками.Она уточнила, что текст обращает в первую очередь к себе, а не к кому-то еще. Виктория часто оставляет для себя записки, которые, по ее словам, помогают перебарывать сложные ситуации.