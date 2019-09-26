Крупномасштабные артиллерийские учения прошли в Южном военном округе. В общей сложности в них приняло участие более тринадцати тысяч военнослужащих, сообщает ГТРК Кубань.

Крупномасштабные артиллерийские учения прошли в Южном военном округе. В общей сложности в них приняло участие более тринадцати тысяч военнослужащих, сообщает ГТРК "Кубань".Стрельбища были проведены на девятнадцати полигонах ЮВО. Военнослужащие тренировались в молниеносном развертывании в боевой порядок, смене огневых позиций в дневное и ночное время, использовании радиосредств для подавления условного противника.Стрельбища проходили с использованием буксируемых и самоходных гаубиц, минометов, реактивных систем залпового огня. Были задействованы современные комплексы управления и связи, разведки, беспилотная авиация, артиллерийская разведка. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.