Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец-то ответил на вопрос, кому принадлежит Крым. Глава государства хоть и завуалированно, но высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец-то ответил на вопрос, кому принадлежит Крым. Глава государства хоть и завуалированно, но высказался в поддержку территориальной целостности Украины.В четверг, 26 сентября, Лукашенко проводит встречу сукраинскими СМИ. "Для меня свято: Украина должна быть единой инеделимой", – ответил белорусский лидер на один из вопросов.Новость дополняется.