Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец-то ответил на вопрос, кому принадлежит Крым. Глава государства хоть и завуалированно, но высказался в поддержку территориальной целостности Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец-то ответил на вопрос, кому принадлежит Крым. Глава государства хоть и завуалированно, но высказался в поддержку территориальной целостности Украины.
В четверг, 26 сентября, Лукашенко проводит встречу с
украинскими СМИ. "Для меня свято: Украина должна быть единой и
неделимой", – ответил белорусский лидер на один из вопросов.
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