Санкт-петербургский Зенит добился непростой победы над красноярским Енисеем в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. Хозяева поля первыми открыли счет в матче, однако удержать преимущество не смогли. 2:1 – победа команды Сергея Семака.

Санкт-петербургский "Зенит" добился непростой победы над красноярским "Енисеем" в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. Хозяева поля первыми открыли счет в матче, однако удержать преимущество не смогли. 2:1 – победа команды Сергея Семака."Енисей" вышел вперед на 14-й минуте первого тайма. Константин Савичев дальним ударом сумел перебросить вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова. После перерыва "Зенит" взвинтил темп и отправил в ворота хозяев поля два мяча. Их авторами стали Алексей Сутромин (с пенальти) и Роберт Мак.В 1/8 финала "Зенит" сыграет с томской "Томью", победившей дома "Тамбов" со счетом 4:0.