Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Москва не оставит без ответа демарш Вашингтона, отказавшегося выдавать визы части российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН. Однако раньше времени раскрывать, что именно это будет, дипломат не стал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Москва не оставит без ответа демарш Вашингтона, отказавшегося выдавать визы части российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН. Однако раньше времени раскрывать, что именно это будет, дипломат не стал.Ответ России на подлую выходку США, нарушивших все свои международные обязательства в плане приема иностранных делегаций в ООН, непременно последует. Притом долго ждать его не придется. "Мы здесь заявим свою позицию", – подчеркнул Сергей Лавров.На выражении своего мнения Москва не остановится, добавил он. "Меры мы подготовим", – цитирует телеканал "" министра иностранных дел России. Однако заранее узнать о том, к чему придется готовиться американской стороне, нельзя. "Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", – подчеркнул Сергей Лавров.Материал дополняется.