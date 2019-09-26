Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырехгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырехгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.31 августа спортсмен отказался сдать допинг-пробу в рамках внесоревновательного контроля. Срок его дисквалификации отсчитывается с 23 сентября.28-летний Ивакин выиграл чемпионат России в помещении в 2013 году. Кроме того, он является чемпионом мира среди юниоров (2010 год) и победителем молодежного чемпионата Европы (2013).