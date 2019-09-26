В матче седьмого тура французской лиги 1 действующий чемпион страны Пари Сен-Жермен на поле домашней арены Парк де Пренс в Париже проиграл Реймсу со счетом 0:2.

В матче седьмого тура французской лиги 1 действующий чемпион страны "Пари Сен-Жермен" на поле домашней арены "Парк де Пренс" в Париже проиграл "Реймсу" со счетом 0:2.У победителей встречи голами отметились Ассан Камара и Булайе Диа, забившие мячи на 29-й и 94-й минутах соответственно.В параллельной игре "Лион" на выезде упустил победу над "Брестом" (2:2), дважды ведя по ходу встречи."ПСЖ" потерпел второе поражение в сезоне и с 15 очками лидирует в турнирной таблице, "Реймс" (11 очков) расположился на восьмой строчке, "Лион" (9) – на 11-й, а "Брест" (8) – на 13-й.