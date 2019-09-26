Во Владивостоке завершился матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местным Лучом и московским Динамо. Хозяева поля неожиданно оказались сильнее более именитых гостей, победив соперника со счетом 1:0.

Во Владивостоке завершился матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местным "Лучом" и московским "Динамо". Хозяева поля неожиданно оказались сильнее более именитых гостей, победив соперника со счетом 1:0.Команда Рустема Хузина вышла вперед на 20-й минуте первого тайма. Кирилл Марущак оказался расторопнее всех на добивании после углового удара. После перерыва гости пытались спасти игру, однако все их усилия не увенчались успехом.В 1/8 финала Кубка России "Луч", выступающий в ФНЛ, встретится с победителем матча между "Ахматом" и СКА-Хабаровском, в котором заканчивается второй тайм. Пока там ничья – 1:1.