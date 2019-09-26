Май Абрикосов (Роман Тертишный) в отчаянии. Звезда Дома-2 устала от
навязчивого внимания журналистов программы Прямой эфир телеканала Россия 1.
Май Абрикосов (Роман Тертишный) в отчаянии. Звезда "Дома-2" устала от
навязчивого внимания журналистов программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Повышенное внимание к своей персоне Андрея Малахова вынудило знаменитость
обратиться к телеведущему со своего аккаунта в Инстаграм. Экс-участник "Дома-2"
попросил редакторов ток-шоу не приезжать к нему домой.
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