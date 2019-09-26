Четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, пострадали в массовой аварии в Новосибирске. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

Четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, пострадали в массовой аварии в Новосибирске, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.ДТП произошло около 16:30 25 сентября на улице Краузе, а спровоцировал его немного заехавший на встречную полосу водитель Nissan Wingroad. Первый и самый серьезный удар приняла Toyota Carina — после столкновения ее отбросило в автобус, а затем в Volkswagen, последний же в свою очередь зацепил Renault. Следовавший позади Nissan, уходя от столкновения, улетел в кювет и завалился на правый бок.На помощь пострадавшим бросились многочисленные очевидцы, они же вытащили людей из поврежденных иномарок. Позже медики доставили в больницу четырех человек: водителя Toyota Carina и молодую семью из Nissan Wingroad. Как выяснилось, полуторагодовалый ребенок находился у матери на руках, а не в автокресле.