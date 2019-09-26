Средства, собранные ранее на лечение Сашеньки, будут потрачены на похороны.

Четырехлетняя девочка, за судьбой которой следили не только муромляне - жители всей области, сегодня скончалась в больнице. Сообщает Муром С тяжелыми травмами головы маленькую жительницу города госпитализировали в реанимацию детской больницы. Накануне в городском сообществе социальной сети был объявлен сбор денежных средств на транспортировку Сашеньки в Москву, так как финансовые ресурсы семьи истощились, но не пропала надежда спасти малышку.Сегодня авторы поста сообщили подписчикам о закрытии сбора в связи со смертью девочки. Собранные средства будут потрачены на похороны.