В МИД РФ считают, что запустив процедуру импичмента и вынудив опубликовать стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, американские демократы выставили свою страну на посмешище.

В МИД РФ считают, что запустив процедуру импичмента и вынудив опубликовать стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, американские демократы выставили свою страну на посмешище.Об этом пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. По данным СМИ, Трамп "около восьми раз призывал его (Зеленского) работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.По утверждению СМИ, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.Однако 23 сентября Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь. Он при этом отметил, что США готовы замораживать средства для Украины, если страны Европы не будут делать свой вклад, передает "Интерфакс".24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила о решении начать процедуру, цель которой — определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту Трампу. "Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", — сказала Пэлоси, выступление которой транслировало американское телевидение.