Голливудская красотка Джессика Симпсон рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть почти на 50 килограммов. Знаменитость скинула лишний вес всего за полгода.

Голливудская красотка Джессика Симпсон рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть почти на 50 килограммов. Знаменитость скинула лишний вес всего за полгода.После родов третьей дочери Симпсон набрала приличный вес. Во время беременности 39-летняя певица не отказывала себе в не самой полезной пище, поэтому в начале года многие отмечали, что американка выглядит изрядно располневшей.Впрочем, сейчас мама троих детей вернула себе былую форму. Джессика рассказала, что гордится собой. Как доказательство разительных перемен она показала поклонникам фото, на котором позирует с младшей дочкой. На нем звезду Голливуда и впрямь не узнать! В черном платье, перетянутом кожаным поясом, Симпсон выглядит просто сногсшибательно."Задача сбросить так много казалась мне поначалу просто нереальной. Ведь когда я в один прекрасный день встала на весы, то обнаружила, что вешу уже 108 килограммов. Но я была готова работать упорно. И добилась результата!" – передает слова знаменитости издание .Как рассказала Джессика, для достижения результата ей пришлось хорошенько потрудиться. Певица села на жесткую диету и занялась спортом. Голливудская красотка утверждает, что за это время почти всю свою еду заменила цветной капустой, к которой вскоре перестала испытывать негатив.Потом к серьезным тренировкам добавилась быстрая ходьба. Артистка проходила каждый день не менее трех километров. Она отметила, что это помогало ей не только в поддержании физической формы, но и в прояснении сознания.Симпсон рассказала, что злополучные килограммы никак не хотели уходить. Процесс продвигался крайне медленно, однако певица все равно сумела достичь цели.