Легализация многоженства по всей России позволила бы решить социальные проблемы, вызванные существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он отметил, что многоженство уже есть в ряде регионов России с преимущественно мусульманским населением.

Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин. Об этом в интервью РИА Новости заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он отметил, что многоженство уже есть в ряде регионов России — например, в Татарстане, Чечне и Дагестане, а его легализация стала бы гарантом соблюдения прав женщин, которые на сегодняшний день "совершенно не защищены"."Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства", – напомнил Аляутдинов.Поэтому, по его словам, "важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами"."Это поможет разрешить многие социальные проблемы, вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", — добавил муфтий.При этом он подчеркнул, что эти вопросы должны рассматриваться только компетентными органами и с привлечением знатоков исламского законодательства.Отметив, что "многожёнство – это сложная система", Ильдар Аляутдинов обратил внимание на то, что важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов, и большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину."Это финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей и так далее", — перечислил муфтий Москвы."Поэтому, — добавил он, — каждый случай должен рассматриваться отдельно: важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака".По словам муфтия Москвы, эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии (в том числе и Ислам) многоженство допускают.Ранее глава Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает легализацию многоженства в мусульманских регионах страны целесообразным.По его мнению, многоженство гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми.