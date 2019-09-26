Артистка призналась, что в большинстве случаев выступает инициатором конфликтов с мужем – итальянским фотографом Стефано Тиоццо. В такие моменты супруг называет Сати Казанову неуравновешенной женщиной.

Артистка призналась, что в большинстве случаев выступаетинициатором конфликтов с мужем – итальянским фотографом СтефаноТиоццо. В такиемоменты супруг называет Сати Казанову неуравновешенной женщиной.Вокалистка называет себя "итальянской женой". Дома СатиКазанова не сдерживает эмоций."Стефано в ответ на мой эмоциональный выплеск чувствпо-русски кричит: "Истеричка!" и смеется", – поделилась вокалистка.По словам Казановой, именно она является зачинщицей большинствассор. Артистка списывает свою несдержанность на усталость из-за плотногорабочего графика. "Недосыпы, перелеты – все это сказывается не лучшим образом",– отмечает Сати.Сейчас знаменитость учится воздерживаться от скандалов.Певица решилась на перемены, после одного случая, который позволил ей взглянутьна ситуацию со стороны."Мы со Стефано находились в Москве, и в один из вечеров ястрашно вымоталась. Сначала было много работы, потом затеяла уборку —домработница взяла отпуск. Муж монтировал видео. Вдруг спрашивает: – Ужинатьскоро будем? Думаю: "Блин! Еще и к плите вставать". В скверном настроенииначала готовить и параллельно себя накручивать: "Вот, сидит работает... Хорошоему! Гениальный! Разве ему до быта? А я несчастная! И то сегодня сделала, идругое, и третье..." – вспоминает Сати Казанова.После артистка холодно обратилась к возлюбленному и потребовалапомочь ей в нарезке овощей. Стальной тон возлюбленной удивил Стефано, он попыталсявыяснить, что случилось. В ответ певица заявила, что она устала и сообщила супругу,чтобы он не рассчитывал на то, что она, как его мама, будет подавать ему обед изтрех блюд."Муж растерялся: "Это здесь при чем? Прекрати истерику. Сказала бы сразу,что не хочешь готовить, я не знал... А читать мысли не умею", – процитировала избранника вокалистка.Слова супруга смягчили Артистка поняла, что у Стефано другой менталитет. Он иначе смотрит на ситуацию и даже сам готов встать к плите.По словам знаменитости, в тот момент у нее на глаза навернулись слезы."С моим кавказским отцом такое не прокатит: нравится не нравится – ужиндолжен быть на столе вовремя и точка! Так вон оно что... Оказывается, естьопция – разговор с мужем", – цитирует .