Артистка призналась, что в большинстве случаев выступает
инициатором конфликтов с мужем – итальянским фотографом Стефано
Тиоццо. В такие
моменты супруг называет Сати Казанову неуравновешенной женщиной.
Артистка призналась, что в большинстве случаев выступает
инициатором конфликтов с мужем – итальянским фотографом Стефано
Тиоццо. В такие
моменты супруг называет Сати Казанову неуравновешенной женщиной.
Вокалистка называет себя "итальянской женой". Дома Сати
Казанова не сдерживает эмоций.
"Стефано в ответ на мой эмоциональный выплеск чувств
по-русски кричит: "Истеричка!" и смеется", – поделилась вокалистка.
По словам Казановой, именно она является зачинщицей большинства
ссор. Артистка списывает свою несдержанность на усталость из-за плотного
рабочего графика. "Недосыпы, перелеты – все это сказывается не лучшим образом",
– отмечает Сати.
Сейчас знаменитость учится воздерживаться от скандалов.
Певица решилась на перемены, после одного случая, который позволил ей взглянуть
на ситуацию со стороны.
"Мы со Стефано находились в Москве, и в один из вечеров я
страшно вымоталась. Сначала было много работы, потом затеяла уборку —
домработница взяла отпуск. Муж монтировал видео. Вдруг спрашивает: – Ужинать
скоро будем? Думаю: "Блин! Еще и к плите вставать". В скверном настроении
начала готовить и параллельно себя накручивать: "Вот, сидит работает... Хорошо
ему! Гениальный! Разве ему до быта? А я несчастная! И то сегодня сделала, и
другое, и третье..." – вспоминает Сати Казанова.
После артистка холодно обратилась к возлюбленному и потребовала
помочь ей в нарезке овощей. Стальной тон возлюбленной удивил Стефано, он попытался
выяснить, что случилось. В ответ певица заявила, что она устала и сообщила супругу,
чтобы он не рассчитывал на то, что она, как его мама, будет подавать ему обед из
трех блюд.
"Муж растерялся: "Это здесь при чем? Прекрати истерику. Сказала бы сразу,
что не хочешь готовить, я не знал... А читать мысли не умею", – процитировала избранника вокалистка.
Слова супруга смягчили Артистка поняла, что у Стефано другой менталитет. Он иначе смотрит на ситуацию и даже сам готов встать к плите.
По словам знаменитости, в тот момент у нее на глаза навернулись слезы.
"С моим кавказским отцом такое не прокатит: нравится не нравится – ужин
должен быть на столе вовремя и точка! Так вон оно что... Оказывается, есть
опция – разговор с мужем", – цитирует .