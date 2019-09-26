Александр и Екатерина Стриженовы не сразу приняли выбор
старшей дочери. Артист, например, долгое время относился к зятю прохладно.
Александр и Екатерина Стриженовы не сразу приняли выбор
старшей дочери. Артист, например, долгое время относился к зятю прохладно.
Телеведущая Екатерина Стриженова и актер Александр Стриженов
в браке более 30 лет. Пара воспитала двух прекрасных дочерей – Анастасию и Александру.
Шесть лет назад старшая из наследниц звезд Анастасия
Стриженова вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Пара живет в Нью-Йорке. В
апреле прошлого года у них родился сын, которого назвали Петей.
По словам Екатерины Стриженовой, Анастасия и Петр отказались
от помощи родителей. Наследница российских звезд и ее избранник зарабатывают самостоятельно.
Телеведущая гордится дочерью.
"Мы с Сашей такими не были, потому что жили от стипендии до
стипендии. Вот такая была жизнь. Можно было поесть сначала у одних родителей,
потом у других – вот и сэкономили. А у них по-другому. Они четко следят за тем,
сколько тратят, на что, вместе планируют. Самое главное – дать детям
образование и научить жить без родителей. Мне кажется, Настя в этом преуспела",
– поделилась 51-летняя Екатерина Стриженова.
, в свою очередь, признается, что не
сразу принял избранника Анастасии. Актеру понадобилось время, чтобы смириться с
тем, что дочь выросла.
"С трудом и не сразу убедил себя в том, что Петр —
прекрасный парень. Не существует никаких рецептов и не прописано никаких
аутотренингов", – цитирует StarHit со ссылкой на 7
Дней.ru.