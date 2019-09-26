Александр и Екатерина Стриженовы не сразу приняли выбор старшей дочери. Артист, например, долгое время относился к зятю прохладно.

Александр и Екатерина Стриженовы не сразу приняли выборстаршей дочери. Артист, например, долгое время относился к зятю прохладно.Телеведущая Екатерина Стриженова и актер Александр Стриженовв браке более 30 лет. Пара воспитала двух прекрасных дочерей – Анастасию и Александру.Шесть лет назад старшая из наследниц звезд АнастасияСтриженова вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Пара живет в Нью-Йорке. Вапреле прошлого года у них родился сын, которого назвали Петей.По словам Екатерины Стриженовой, Анастасия и Петр отказалисьот помощи родителей. Наследница российских звезд и ее избранник зарабатывают самостоятельно.Телеведущая гордится дочерью."Мы с Сашей такими не были, потому что жили от стипендии достипендии. Вот такая была жизнь. Можно было поесть сначала у одних родителей,потом у других – вот и сэкономили. А у них по-другому. Они четко следят за тем,сколько тратят, на что, вместе планируют. Самое главное – дать детямобразование и научить жить без родителей. Мне кажется, Настя в этом преуспела",– поделилась 51-летняя Екатерина Стриженова., в свою очередь, признается, что несразу принял избранника Анастасии. Актеру понадобилось время, чтобы смириться стем, что дочь выросла."С трудом и не сразу убедил себя в том, что Петр —прекрасный парень. Не существует никаких рецептов и не прописано никакихаутотренингов", – цитирует StarHit со ссылкой на 7Дней.ru.